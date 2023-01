“Alcol e tumori sono collegati in modo diretto”: sui vini arrivano le etichette volute dall’Europa

Ok dell’Unione europea all’Irlanda per l’etichetta con alert sanitari per vino, birra e liquori. Sulle confezioni dei prodotti sarà possibile riportare indicazioni come “l’alcol provoca malattie del fegato” oppure “alcol e tumori sono collegati in modo diretto”. La possibilità introduce per vino e alcolici una modalità di etichettatura finora contemplata solo per le sigarette e i prodotti a base di tabacco. La normativa che introduce questa possibilità era stata notificata nello scorso giugno a Bruxelles dalle autorità irlandesi. A fine 2022 è scaduto il periodo di moratoria e così Bruxelles ha dato il via libera a Dublino per l’adozione della normativa.

Il via libera arriva arriva nonostante i pareri negativi sulla misura espressi da Italia, Francia e Spagna (i principali paesi produttori di vino in Europa) ai quali si erano aggiunti altri sei Stati Ue, che considerano la misura una barriera al mercato interno. La misura, secondo i produttori, rappresenta un pericoloso precedente che di certo andrà a rafforzare l’analoga iniziativa della Commissione che nel proprio Piano contro il cancro intendeva introdurre ulteriori alert sanitari.

