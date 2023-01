Centro sportivo di San Felice, al via il nuovo corso di boxe e inaugurazione del bar

SAN FELICE SUL PANARO – Dopo il recente affidamento in gestione, inaugurerà domenica 15 gennaio il bar del centro sportivo di San Felice, tornato operativo lo scorso ottobre dopo i danni causati dal sisma del 2012. In occasione della nuova apertura, al “Lux Bar” è in programma domenica un happy hour dalle ore 17 alle ore 20 con live dj set Govoni.

Mercoledì 11 gennaio, invece, sempre al centro sportivo di San Felice, prende il via il nuovo corso dedicato alla boxe. Il corso, le cui lezioni sono in programma al mercoledì e al venerdì dalle 19 alle 20.30 è dedicato a tutti coloro che desiderano conoscere meglio il mondo della boxe, ma anche a chi desidera migliorare la propria forma fisica. Al centro sportivo di San Felice sono stati organizzati anche corsi di ginnastica per adulti e recupero motorio.

