Come risparmiare energia, i consigli di Sinergas – L’impianto fotovoltaico

Consigli per il risparmio di energia di Sinergas

Puntata numero 1: L’impianto fotovoltaico

Quale futuro per l’energia?

Lo scenario energetico nazionale attraversa un complesso periodo di sfide che porterà inevitabilmente ad un cambiamento dell’intero sistema di produzione, approvvigionamento e distribuzione dei vettori energetici. La crisi energetica che negli ultimi mesi ha interessato il continente europeo, e non solo, acuita dal conflitto russo-ucraino, ha comportato un aumento esponenziale dei costi di approvvigionamento energetico che ha investito famiglie ed imprese.

In questo contesto, il sistema energetico nazionale è chiamato a bilanciare due fabbisogni essenziali:

fronteggiare il cambiamento climatico accelerando il processo di transizione energetica ;

; promuovere interventi di efficientamento energetico ed iniziativa comportamentali volte a garantire risparmi immediati nei consumi energetici.

Una sfida che vede impegnata Sinergas in prima linea, attraverso la realizzazione di progetti di efficientamento energetico strutturati sulle esigenze dei propri clienti e la promozione di norme comportamentali che contribuiranno alla riduzione dei costi in bolletta.

L’installazione di un impianto fotovoltaico è uno dei primi consigli che i consulenti energetici di Sinergas propongono per ottenere un miglioramento dell’efficienza energetica di un immobile. Miglioramento che si traduce in una riduzione dei consumi e quindi in risparmio economico!

Un impianto fotovoltaico è un impianto elettrico costituito dall’unione di più moduli fotovoltaici che sfruttano le radiazioni solari per produrre energia elettrica. Questi impianti sono normalmente installati sui tetti delle abitazioni e quindi non occupano spazio utile ed ingombri particolari. Essi permettono di ridurre la quota di energia elettrica prelevata dalla rete, con un evidente risparmio in bolletta. L’energia prodotta e non consumata viene immessa nella rete elettrica nazionale e opportunamente remunerata, generando quindi un ulteriore vantaggio economico per il consumatore.

Per incrementare la quota di energia prodotta e autoconsumata, l’impianto può essere abbinato ad un sistema di accumulo che immagazzina l’energia elettrica prodotta e la rende disponibile in un secondo momento. Un impianto fotovoltaico da 3 kWp (Kilowatt picco – l’unità di misura della potenza massima di un impianto fotovoltaico) installato sul tetto di un’abitazione con un consumo medio annuo di 3.000 kWh permette di ridurre fino al 60% il prelievo di energia elettrica dalla rete. Con l’aggiunta di un sistema di accumulo da 5 KWh questo valore può raggiungere l’85%.

Per approfondire i dettagli sull’installazione di un impianto fotovoltaico e sui relativi benefici, è possibile prenotare la consulenza gratuita di un professionista Sinergas chiamando il numero verde 800 038 083

+ efficientamento energetico = + risparmio

