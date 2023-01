Extraprofitti energetici San Felice, Guicciardi e Balboni (Pd): “Governo sordo alle richieste dei territori”

Il segretario Pd di San Felice, Nicolò Guicciardi, e il capogruppo di Insieme per San Felice, Andrea Balboni, constatano con rammarico il mancato esonero dei Comuni dal pagamento degli extraprofitti energetici, misura che penalizza San Felice in quanto Comune dotato di un impianto fotovoltaico: “L’amministrazione Goldoni non è riuscita a fare sentire la propria voce con il governo di centrodestra”.

La Legge di Bilancio 2023 non esonera purtroppo i Comuni dal pagamento degli extraprofitti energetici né per l’anno 2022 e neppure per il 2023. Ciò mette in evidenza sia il fatto che l’amministrazione Goldoni ha mentito (sapendo di mentire) in Consiglio comunale, oltre alla palese dimostrazione di non essere riuscita ad incidere politicamente e fare sentire la propria voce con il governo di centrodestra, affine alla maggioranza sanfeliciana.

Non possiamo fare altro che constatare, con profondo rammarico, la sordità del governo Meloni alle richieste avanzate dai territori, ritenendo che una giunta con un minimo senso delle istituzioni dovrebbe rassegnare le dimissioni – anche se sappiamo che ciò non avverrà – considerate le ennesime inesattezze (e parziali) informazioni raccontate in Consiglio comunale precedute tra l’altro da un ridicolo teatrino di minacce di non pagare quanto previsto da una legge dello Stato, che avrebbero messo a serio rischio di commissariamento il Comune di San Felice. Siamo certi che i sanfeliciani meritino molto di meglio rispetto ad un’amministrazione che, come previsto, si rivarrà sulle tasche dei cittadini alzando le tasse per mettere una toppa alle proprie gravi lacune, quali ad esempio il parziale utilizzo di risorse che per legge erano da restituire allo Stato, pur essendo a conoscenza di tale norma da quasi un anno.

