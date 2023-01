Guglielmo Golinelli nuovo segretario Lega provinciale modenese

Il congresso provinciale della Lega di Modena ha visto l’elezione come segretario provinciale di Gugliemo Golinelli, già deputato della Lega e consigliere comunale a Mirandola. Golinelli succede a Davide Romani che ha gestito il partito negli ultimi due anni e mezzo.

“Ringrazio il commissario uscente. Davide Romani, obiettivo principale sarà quello di rafforzare e ristabilire l’identità del nostro movimento tornando ad affrontare assieme ai territori i temi che hanno consolidato la Lega negli anni. Il direttivo provinciale, assieme alle sezioni, cercherà di lavorare in modo programmato, con forte attenzione agli amministratori, alla comunicazione e alla presenza sui territori. Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide del futuro e ad accogliere nuovi sostenitori tra le nostre fila” ha commentato Golinelli, atteso da una sfida non semplice alla luce del calo di consensi del Carroccio dopo il boom di alcuni anni fa.

Nel direttivo sono stati eletti Lenzini Maria Rita, Malavasi Claudio, Badiali Barbara, Lugli Niccolò, Magnani Simona, Regattieri Elia, Romani Davide, Mirabelli Mario, Volpari Luca e Stefano Ferri.

Ha presieduto il capogruppo e commissario della Lega Emilia Matteo Rancan che si è congratulato con il segretario neoeletto “buon lavoro e complimenti a Guglielmo Golinelli che conosco da tanto tempo e so che, come sempre ha fatto, si impegnerà al massimo per raggiungere gli obbiettivi sul territorio. Il congresso è stato molto partecipato, sintomo della voglia di ripartenza. La Lega, come detto, riparte dai territori e si struttura per affrontare le sfide del prossimo futuro. Sono sicuro che Guglielmo lavorerà al meglio creando coinvolgimento e partecipazione, fondamentali per la crescita del nostro movimento”

