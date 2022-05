Discarica Finale Emilia, Romani e Palazzi (Lega): “Il Pd mantenga fede alle promesse”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, la Lega, attraverso le parole del referente provinciale Davide Romani e l’ex sindaco di Finale Emilia Sandro Palazzi, interviene sulla questione discarica di Finale Emilia:

“La Regione Emilia-Romagna a guida PD ha confermato l’autorizzazione alla apertura della discarica di Finale Emilia appena la Procura rilascerà il dissequestro dell’area interessata. L’assessora Irene Priolo ha, infatti, confermato che l’impianto, che avrà la dimensione pari ad 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, rimarrà l’unica discarica attiva dell’intera Regione.

“All’inizio dell’iter di valutazione delle osservazioni sul Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027, che è approdato oggi in Regione in Commissione Territorio, spiace constatare che le promesse elettorali della sinistra sono state disattese visto che la discarica di Finale Emilia permane” commentano il referente provinciale della Lega Davide Romani e l’ex sindaco di Finale Emilia, oggi consigliere di minoranza, il leghista Sandro Palazzi.

Negli scorsi anni abbiamo fatto di tutto per fermare questo mostruoso progetto che deturpa il nostro già martoriato territorio e che farà inesorabilmente aumentare il livello di inquinamento diretto ed indotto dall’inevitabile transito di migliaia di veicoli e traffico pesante” hanno spiegato gli esponenti del Carroccio. Il nostro impegno è stato sottovalutato dai cittadini che hanno voluto dare fiducia a chi la discarica l’ha sempre voluta, in sintonia con il PD Regionale e il governatore Bonaccini, che ora gioca a nascondino. La sinistra finalese ha di fatto accompagnato e permesso l’avanzamento del progetto discarica senza fare la benché minima opposizione, ed il nuovo sindaco Poletti che fa? Come Ponzio Pilato, se ne lava le mani” ha punto Palazzi.

Poletti, dopo le promesse elettorali, in cui dichiarava che si sarebbe opposto alla discarica, e che, seduto ai tavoli tecnici regionali in sintonia con il suo partito, avrebbe fatto uscire il progetto dal PRR, ora, alla luce della conferma da parte dell’assessora regionale Priolo, tace. Nemmeno in consiglio ha avuto il coraggio di aprire bocca, suscitando le proteste dei consiglieri che avrebbero voluto che il sindaco riferisse sulle azioni da intraprendere per il futuro, per difendere il nostro territorio e chi lo abita” ha proseguito l’ex primo cittadino finalese.

Al di là delle scuse accampate circa l’attesa del termine del procedimento giudiziario che è in corso, se il PD veramente ritenesse superato il tema dell’allargamento della discarica dovrebbe toglierla dal Piano. Poiché in campagna elettorale non solo Poletti, ma anche lo stesso Bonaccini, avevano speso parole sul futuro dell’impianto, i dem tengano fede alle promesse e facciano uscire Finale dal PRR. Questo silenzio assoluto fa invece venire a galla la verità: la politica del PD vuole la discarica aperta a Finale Emilia” ha concluso Romani.