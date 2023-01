Incidente stradale in centro a San Felice: tre persone ferite

SAN FELICE SUL PANARO – E’ di tre persone ferite il bilancio dell’incidente avvenuto attorno alle 18 di lunedì 23 gennaio in centro a San Felice, tra via Ascari e via Bergamini, l’incrocio più delicato del paese, a tre, dove la segnalazione a terra e i cartelli indicano uno stop, una precedenza da dare e una da avere. Proprio per una mancata precedenza – secondo i primi rilievi – due automobili sono venute a impattare frontalmente. E’ stata coinvolta la Mercedes guidata da una 40enne che era in auto con la figlia 14enne, e una Range Rover condotta da una 55enne, tutte domiciliate a San Felice sul Panaro.

Lo scontro, complice anche la poca luce serale e l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, è stato brusco, vista anche la stazza delle macchine. Le condizioni delle persone coinvolte hanno destato preoccupazione: i soccorritori sono arrivati con tre ambulanze e a un’auto medica. Tutte e tre le persone ferite non sono in pericolo di vita. La ragazzina di 14 anni è stata portata per accertamenti al Policlinico d Modena, la 40 enne e la 55enne entrambe a Baggiovara.

Sul posto la Polizia Locale Area Nord per i rilievi di rito. L’incrocio è stato tenuto chiuso per un’ora e mezza.

Quello di San Felice sul Panaro è il terzo incidente stradale, il più grave, di una giornata in cui si sono susseguiti diversi problemi. In particolare questa mattina alle 7.30 un autobus è uscito fuori strada a Medolla: coinvolti una ventina di studenti che stava andando a scuola a Mirandola.

Allora di pranzo, a Ravarino, un camion è scivolato sul fossato andando a ribaltarsi in un campo: ferito in modo non grave il conducente.

