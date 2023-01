Las Vegas e Bologna primi appuntamenti fieristici del 2023 per l’acetificio Mengazzoli di Mirandola

MIRANDOLA – Doppio impegno fieristico per l’Acetificio Mengazzoli di Mirandola. Nella seconda metà di gennaio, infatti, l’azienda volerà negli USA, per la precisione a Las Vegas, dove dal 15 al 17 è in programma il Winter Fancy Food Show 2023, la fiera di riferimento per il mercato food&beverage nordamericano. Nemmeno il tempo di smaltire il jet-lag e il 18 e 19 ci si sposta a Bologna, al Marca, l’unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, una grande vetrina dove si espongono i prodotti dell’eccellenza italiana a marca del distributore. In questo secondo appuntamento, l’Acetificio Mengazzoli sarà presente nella collettiva Buon Gusto Italiano.

In entrambe le fiere, l’azienda di Mirandola porterà: l’Aceto di mele crudo e non filtrato, le Perle al balsamico di mela, gli Shot e, novità assoluta, le Caramelle a base di aceto di mela. Tutti prodotti eccellenti per il nostro palato ma anche utili per il benessere del nostro organismo. Infatti, l’aceto di mele è un ottimo rimedio naturale e un alleato prezioso per mantenersi in forma e in buona salute. Al Marca, inoltre, verrà presentata anche la linea artigianale di aceti e condimenti “Aria”: un’ampia gamma di prodotti per soddisfare ogni esigenza del cliente, dall’Aceto di Mele – Balsamico di Mela “Amea” agli Aceti biologici, fino all’Aceto da grattugiare Parpaccio.

