Mirandola, lavori sulla sede stradale: sospensione della circolazione in via Curiel

MIRANDOLA – Nella giornata di oggi, martedì 24 gennaio 2023 – dalle ore 13.00 alle ore 18.00 – è prevista la sospensione della circolazione in via Curiel, a Mirandola, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale 5 Martiri e l’intersezione con via Gualdi – per consentire l’esecuzione di uno scavo sulla sede stradale. A renderlo noto è la Polizia Locale di Mirandola, che comunica che per gli utenti in circolazione su via Curiel, provenienti da est, verrà indicata la deviazione su via F.lli Rosselli.

