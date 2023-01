Nonantola, alla discoteca Vox Club evento dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni

NONANTOLA – C’è fermento, a Nonantola, per l’evento di domenica 29 gennaio “Vox Dance Party”, un’apertura straordinaria della discoteca Vox Club dedicata ai ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 17 anni. L’appuntamento, rivolto ai giovanissimi, è organizzato dai comitati genitori degli istituti scolastici del territorio unionale, in collaborazione con Studio’s e con il patrocinio dell’Unione del Sorbara.

Aggregazione, musica e sensibilizzazione sul tema legato agli alcolici

Si tratta – spiega l’Amministrazione comunale di Nonantola in un comunicato stampa – di un’opportunità di aggregazione ed incontro pensato per i minorenni del territorio, in un ambiente dedicato al divertimento, alla musica e ai concerti, ma in occasione dell’iniziativa, accuratamente organizzato per accogliere anche i più giovani. Il DJ set, dalle ore 15 30 alle 19, è curato dai volontari dell’associazione Radioattiva.

Ai due bar del locale il compito di distribuire le consumazioni, una compresa nel biglietto d’ingresso, proponendo bibite ma anche cocktail analcolici per lanciare il messaggio che non è necessario l’alcool per appagare gusto, vista e voglia di divertirsi.

Informazioni

Gli organizzatori dell’iniziativa, augurando buon divertimento a tutti i giovani partecipanti, ricordano che l’acquisto dei biglietti d’ingresso può essere effettuato il giorno stesso dell’evento o in prevendita, senza costi aggiuntivi, presso diversi esercizi del territorio (indicati nella locandina sottostante).

