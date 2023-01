San Felice, in partenza corso di avviamento sportivo per ragazzi con disabilità

SAN FELICE SUL PANARO – E’ in partenza martedì 24 gennaio, al centro sportivo di San Felice sul Panaro, un progetto in collaborazione con il centro socio-educativo diurno “Il Girasole”. Il progetto, che fa seguito ad un altro inerente l’attività in piscina già avviato da tempo, riguarda in questo caso l’avviamento allo sport di ragazzi con disabilità che frequentano il centro: per loro, al centro sportivo di San Felice ci sarà la possibilità di avere un primo approccio con diverse attività sportive, fra cui pallavolo, basket, calcetto e tennistavolo.

