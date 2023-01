Tragedia famigliare Soliera: morto l’85enne Luigi Marabini, aggredito dal genero Paolo Soncin

SOLIERA – Non ce l’ha fatta Luigi Marabini, l’uomo di 85 anni aggredito lo scorso 17 gennaio dal genero nella propria abitazione a Soliera. L’uomo è, infatti, deceduto la notte scorsa all’ospedale di Baggiovara, dove era ricoverato fin dalle ore successive ai tragici avvenimenti. Durante una lite famigliare, infatti, il 68enne Paolo Soncin aveva aggredito, pare con un martello, la moglie Norina Marabini e il suocero Luigi Marabini, 85enne, poi si era tolto la vita. La moglie e il suocero di Paolo Soncin erano stati immediatamente trasportati in ospedale, dove le loro condizioni sono sempre rimaste critiche, fino all’aggravamento delle condizioni dell’85enne, che ha portato al suo decesso, avvenuto la notte scorsa. Rimangono, invece, stabili le condizioni della figlia 65enne dell’uomo, ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata all’ospedale di Baggiovara.

Attraverso una nota stampa, l’Amministrazione comunale di Soliera esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Luigi Marabini: “Il decesso di Marabini per le ferite riportate provoca ulteriore dolore ad una famiglia già sconvolta dai feroci accadimenti domestici e insieme anche una profonda ferita per la comunità solierese. Nutrivamo infatti la speranza che Paolo Soncin potesse rimanesse la sola vittima di questo terribile evento. Non possiamo che ribadire con ancora più forza i nostri migliori auguri alla signora Norina Marabini, ancora ricoverata in prognosi riservata, affinché possa riprendersi, con tutto il tempo e le cure necessarie”.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017