A Modena lunedì 27 arrivano in centro le nuove modalità di raccolta dei rifiuti differenziata

A Modena lunedì 27 arrivano in centro le nuove modalità di raccolta dei rifiuti. Novità che tengono conto delle caratteristiche specifiche degli edifici, della viabilità e – in generale – delle peculiarità del centro storico e che prevedono, per tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, una raccolta “condominiale”, con frequenze di svuotamento definite in base alle esigenze.

Grazie a questa soluzione, si elimina la necessità di tenere in casa i rifiuti e si evita, allo stesso tempo, che sacchi e bidoncini siano esposti sul suolo pubblico. A regime, ovvero entro qualche settimana, verranno quindi rimossi i contenitori che per il momento – al fine di consentire a tutti di dotarsi delle attrezzature necessarie per la nuova raccolta – rimarranno sul territorio. Rimarranno sempre, invece, i cassonetti presenti sulla cerchia dei viali: una dotazione di contenitori per indifferenziato, organico e vetro sempre disponibili e liberamente utilizzabili da tutti i cittadini modenesi, e comodi in particolare per oltre i due terzi dei residenti e degli esercizi commerciali del centro.

Nel preparare l’introduzione di questa novità, Hera ha distribuito a tutti gli utenti, oltre a contenitori e bidoncini, anche numerosi materiali informativi. Tra questi, alcune specifiche locandine dedicate agli esercizi della ristorazione che illustrano come separare i rifiuti prodotti più frequentemente nell’ambito di queste attività.

Le tre versioni di queste locandine (una dedicata ai rifiuti più tipicamente prodotti nella zona bar; una dedicata ai rifiuti prodotti in cucina; e una dedicata ai rifiuti prodotti ai tavoli) esplicitano che scarti come carta paglia unta o sporca di alimenti, tovaglioli in carta, carta assorbente sporca di resti alimentari (ma anche stuzzicadenti, stoviglie e cialde compostabili) debbano essere conferiti nell’organico. La maggior parte degli altri rifiuti è composta da imballaggi in carta, plastica, vetro e lattine, che hanno a loro volta modalità di conferimento dedicate e – nel caso degli esercizi commerciali – frequenze e orari di raccolta studiati per semplificarne la gestione.

Per rispondere alle domande di tutti i cittadini e gli esercenti che ancora avessero necessità di informazioni o approfondimenti, da oltre un mese, i tutor di Hera sono presenti in piazza Mazzini ogni sabato mattina. Si tratta di un punto di contatto molto visitato, pertanto questo punto informativo, che si aggiunge alla Casa Smeraldo di via Razzaboni, proseguirà la sua attività ancora almeno fino alla fine di marzo. Sempre per approfondire i temi della nuova differenziata, domenica 26 febbraio e domenica 5 marzo, inoltre, i tutor ambientali saranno presenti anche in Largo San Francesco. Al Mercato Albinelli, invece, tutti i giorni, dalle 9 alle 13.30, è presente un Punto Smeraldo dove è anche possibile ritirare il kit per la differenziata.

Hera, infine, ha messo a disposizione degli utenti un nuovo servizio di supporto tecnico telefonico (320 5762417, attivo dalle 8.30 alle 18.30 da lunedì a sabato), deputato a gestire le richieste di informazioni specifiche sul progetto, di servizi, contenitori, sopralluoghi in loco e così via. Per le stesse tematiche rimane attivo anche il servizio di consulenza tramite mail (casasmeraldo.centro@gmail.com). Per tutte le segnalazioni, richieste, necessità legate ai contratti TARI e prenotazione del ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, ovviamente rimangono operativi i canali del Servizio Clienti (che risponde all’800.999.500) e del Rifiutologo.

