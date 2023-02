Alberone di Cento, al via la 6 giorni del cotechino

CENTO – E’ in arrivo, ad Alberone di Cento, la 6 giorni del cotechino. Dal 3 al 5 e dal 10 al 12 febbraio si aprono i battenti della manifestazione gastronomica dedicata all’insaccato si svolgerà al Centro Sportivo Alberonese accanto al campo sportivo. Ricco il menù, che prevede, come antipasto, polenta mariconda e gnocco con salumi. Tra i primi, tris della casa; Lasagna con cotechino; Tortellini in brodo e al tartufo; Tortellini di zucca al ragù; Garganelli della sagra. Tra i secondi, Cotechino tipico alberonese, anche baby, con purè; Grigliata mista; Salama da sugo; Galletto con patate; Musto di ossa bollite di maiale; Cotoletta al tartufo. Contorni e dolci vari. Apertura stand alle ore 19:30, mentre alla domenica funzionerà solamente a pranzo. Info 3278628515

