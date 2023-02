Ausl, Annamaria Ferraresi nuova direttrice del Distretto sanitario di Mirandola

Sono stati resi noti nei giorni scorsi – annuncia l’Ausl di Modena – i nuovi incarichi dei direttori dei sette Distretti sanitari dell’Azienda. Le nomine sono state effettuate dalla direttrice generale Anna Maria Petrini, a conclusione della procedura di selezione, e saranno operative dal primo marzo, dopo i pareri dei sindaci dei comuni della provincia cui spetta l’approvazione delle proposte dell’Azienda sanitaria.

Tre i nomi nuovi, quelli di Annamaria Ferraresi al Distretto di Mirandola, Cristina Maccaferri al Distretto di Castelfranco Emilia e Massimo Brunetti al Distretto di Pavullo, e quattro conferme: Andrea Spanò (Distretto di Modena), Stefania Ascari (Carpi), Federica Casoni (Vignola) e Federica Ronchetti (Sassuolo).

I Distretti – ricorda l’Ausl di Modena in una nota stampa – rappresentano l’articolazione territoriale fondamentale del governo aziendale, che ha il compito di assicurare la risposta ai bisogni di salute della popolazione di un determinato territorio, in raccordo con gli Enti Locali. In particolare, il direttore del Distretto rappresenta la Direzione Generale sul territorio di competenza, supportandola nei rapporti con i sindaci e mettendone in atto le indicazioni di visione strategica e operativa.

“Queste figure – dichiara la direttrice generale Ausl Anna Maria Petrini – hanno un ruolo importantissimo di confronto costante e co-costruzione dei servizi sanitari, dei percorsi assistenziali e socio-assistenziali con i sindaci del territorio e, più in generale, con tutto il mondo delle Istituzioni e Associazioni che lo abitano. Credo che quello che stiamo affrontando in questi anni sia un frangente particolarmente impegnativo ma anche estremamente sfidante perché andremo veramente a costruire la sanità del futuro. Non posso che essere profondamente grata a chi li ha preceduti, e che ora passa ad altri incarichi – come il dottor Angelo Vezzosi -, o prosegue nel proprio servizio, come Federica Rolli, direttrice socio-sanitaria Ausl e Gabriele Romani, direttore medico dell’ospedale di Pavullo. Ai nuovi Direttori di Distretto l’augurio di un proficuo lavoro a favore del nostro sistema sanitario”.

Stefania Ascari – Distretto di Carpi

Nata a Carpi, è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena e specialista in Gerontologia e Geriatria. È stata responsabile dell’Area Fragili (anziani e disabili) del Distretto di Sassuolo e, dal 2002 al 2007, ha lavorato come specialista convenzionato interno presso il Servizio salute anziani del Distretto di Carpi. Ha lavorato in ambito distrettuale e delle cure primarie, supportando l’Ufficio di Piano per l’elaborazione e l’applicazione delle strategie di governo dell’attività socio-sanitaria. Ha svolto attività clinica presso gli ambulatori per i disturbi cognitivi e le demenze, coordinando i rapporti con i Medici di Medicina Generale, l’Ospedale e le strutture convenzionate. Ha partecipato come docente e relatore a numerosi corsi e convegni, ed è autrice di lavori pubblicati su riviste nazionali e internazionali sui temi legati alla geriatria, all’assistenza agli anziani e all’invecchiamento. Ricopre l’attuale incarico dal 12 dicembre 2016.

Massimo Brunetti – Distretto di Pavullo

Laureato in Economia e Commercio a Torino, lavora nell’ambito del mondo della salute dal 1993. È esperto di organizzazione e valutazione dei servizi sanitari e ha collaborato con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali di Roma, con il Norwegian Knowledge Centre for the Health Services di Oslo, con l’Assessorato alla Salute della Regione Emilia-Romagna. In Azienda USL di Modena ha ricoperto diversi incarichi fra cui la direzione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, di Innovazione e Valutazione Organizzativa, del servizio di Internal Audit, Anticorruzione e Antiriciclaggio sino all’ultimo attuale incarico come direttore del Servizio Comunicazione, Relazioni esterne e Promozione della salute. È autore di circa 90 pubblicazioni scientifiche e documenti di valutazione di tecnologie sanitarie.

Federica Casoni – Distretto di Vignola

Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena e Reggio Emilia, è specialista in neurologia. Nel 2003 partecipa a uno stage presso la Clinica Neurologica dell’Università di Heidelberg (Germania), successivamente lavora come dirigente medico presso la clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliera e dell’Ospedale di Baggiovara occupandosi di gestione dei pazienti con ictus cerebrale acuto, progettazione della provinciale Stroke e ricerca clinico-organizzativa. Nel 2009 consegue un master di secondo livello in “Promozione e governo della ricerca nelle Aziende sanitarie” presso l’Agenzia Sanitaria della Regione Emilia Romagna, sempre nello stesso anno in ambito di ricerca vince il “Bando Giovani Ricercatori” del Ministero della Salute con il progetto “TIA pathway implementation to improve clinical management in a second level hospital”. Sempre in ambito formativo, Casoni partecipa a un master di II livello in ambito manageriale aziendale presso la SDA Bocconi di Milano, dove consegue l’executive master universitario di secondo livello in “Management delle Aziende sanitarie e socio-assistenziali”. Negli ultimi due anni perfeziona le sue competenze partecipando al corso in “Organizzazione e gestione delle Case della Comunità” all’Università Cattolica di Milano e il “Corso di formazione manageriale per le Direzioni Generali e Strategiche delle organizzazioni sanitarie” presso l’Università di Parma. Tra le principali esperienze professionali, il ruolo di coordinamento del Gruppo provinciale interaziendale sulla telemedicina e, dal 2012, vari incarichi all’interno dello staff della Direzione Generale dell’Azienda USL, lavorando alla riorganizzazione di percorsi, progetti e reti assistenziali. Dal 2017 è responsabile della Direzione sanitaria dell’Ospedale di Vignola, mentre nel 2021, a seguito del pensionamento della dottoressa Maria Pia Biondi, le viene affidata la direzione del Distretto di Vignola.

Annamaria Ferraresi – Distretto di Mirandola

Nata a Ferrara, laurea in Pedagogia nel 1997 e Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche nel 2007. Dal 2011 Responsabile Formazione e Aggiornamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e dal 2015 del Servizio Interaziendale Formazione delle due aziende sanitarie della provincia. Dal 2018 Direttore del Distretto Ovest dell’Azienda USL di Ferrara dove ha avviato e sviluppato la Casa della Salute “F.lli Borselli” di Bondeno e il progetto interaziendale della Casa della Salute di Pieve di Cento in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna. Ha promosso progettualità orientate all’integrazione e al miglioramento dei servizi socio-sanitari con particolare riferimento all’integrazione ospedale-territorio. Ha guidato la progettazione, attuazione e verifica dei Piani di zona; in collaborazione con Enti Locali associazioni ha sviluppato progettualità orientate alla promozione della salute e all’ umanizzazione delle cure. Dal 2020 Presidente Comitato Aziendale Medicina Generale e Pediatria di libera scelta dell’Azienda USL Ferrara. Di esperienza accademica consolidata, è professore a contratto in diverse università italiane con docenze in ambito educativo ed assistenziale. Componente del Comitato di Redazione della Rivista della Federazione Nazionale delle professioni infermieristiche fino al 2017, ha sviluppato collaborazioni internazionali nella ricerca scientifica orientata allo sviluppo dei servizi territoriali, dell’infermieristica di famiglia e sulle cure mancate.

Cristina Maccaferri – Distretto di Castelfranco Emilia

Ritorna all’Azienda USL di Modena dopo cinque anni trascorsi all’Ausl di Bologna, in cui ha ricoperto diversi ruoli all’interno del Dipartimento di Cure Primarie, di cui è stata anche Direttrice facente funzione, oltre all’incarico di sostituzione (da novembre 2020 a gennaio 2021) alla Direzione del Distretto Pianura ovest. Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena e Reggio Emilia, consegue la specializzazione in Igiene e Medicina preventiva e frequenta diversi corsi formativi sulla gestione manageriale di strutture complesse. L’attività professionale inizia all’Ausl di Modena come dirigente medico di epidemiologia e sanità pubblica, per poi passare a incarichi dirigenziali prima nell’area dell’assistenza ad anziani e disabili e infine nelle cure primarie nel Distretto di Carpi. Nel 2018 l’esperienza bolognese, dove ha lavorato nel pieno dell’emergenza Covid coordinando e strutturando le équipe USCA, i team vaccinali, ha maturato esperienze nell’ambito dei percorsi delle cure intermedie e di transizione con focus sulla assistenza domiciliare Ha collaborato ed elaborando accordi con la medicina generale e la pediatria di libera scelta. Dal 2001 è stata docente in seminari e master oltre a tutor in corsi di formativi.

Federica Ronchetti – Distretto di Sassuolo

Psicologa e psicoterapeuta, dal 2006 lavora nel Distretto ceramico, suddividendo l’attività tra la Neuropsichiatria infantile e il Centro Adolescenti. In Azienda ha ricoperto i ruoli di coordinatore dell’Unità operativa Centro Adolescenza e Prevenzione e di responsabile dell’équipe di Neuropsichiatria infantile del distretto di Sassuolo. Dal 2009 al 2013 è stata referente aziendale per la formazione continua in psicologia clinica, dal 2012 al 2014 ha coordinato il gruppo Area Sud sui disturbi del comportamento alimentare. Il suo interesse clinico riguarda principalmente il disagio adolescenziale. Su questo tema ha svolto attività di docenza ed è autrice di pubblicazioni scientifiche. Dal 2 maggio 2016 è direttore del Distretto sanitario di Sassuolo.

Andrea Spanò – Distretto di Modena

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e Specialista in Gerontologia e Geriatria. Ha frequentato un Corso di Psico-geriatria presso la Section Old Age dell’Institute of Psychiatry dell’Università di Londra. Ha iniziato la sua attività nella sanità pubblica nel 1992, come Geriatra all’Ospedale di Pavullo. Dopo un’esperienza nel mondo della sanità privata, nel 2000 è rientrato in Azienda USL a Modena dove ha svolto le funzioni di Responsabile Assistenza di Base e Salute Anziani per il Distretto pavullese, del quale, dal 2005, è stato il Responsabile delle Cure Primarie. Ha conseguito il Master in Funzioni Direttive e Gestione dei Servizi Sanitari presso Alma Mater Università di Bologna e dopo aver ottenuto la Certificazione Regionale di Formazione Manageriale è stato nominato nel 2015 Direttore del Distretto di Pavullo. Ha sviluppato specifici indirizzi di ricerca riguardanti sia la valutazione dell’invecchiamento cerebrale fisiologico e patologico e le sue ricadute sulle interazioni sociali dell’anziano e sia la progettazione ed organizzazione di servizi sanitari territoriali nell’ambito dello sviluppo della rete delle Cure Primarie Aziendale che sono state oggetto di pubblicazioni in riviste scientifiche nazionali ed estere. Dal 1° novembre 2016 è direttore del Distretto di Modena.

