Blatte, ragnatele e sporcizia, i Nas chiudono il laboratorio pasticceria e gastronomia di un supermercato modenese

Blatte, ragnatele e sporcizia, i Nas chiudono il laboratorio pasticceria di un supermercato modenese. Ecco cosa spiegano i Carabinieri del Nas di Parma in un loro comunicato stampa:

I Carabinieri del Nas di Parma, nell’ambito di una serie di controlli presso supermercati della grande

distribuzione, in un esercizio ricadente nel comune di Modena, hanno riscontrato gravi carenze

igienico sanitarie, riconducibili ai locali adibiti a laboratorio di preparazione della gastronomia,

pasticceria e panificazione, riscontrando la presenza di insetti blattoidei, sporcizia in genere, residui

di lavorazione e ragnatele.

Per tale motivo, su richiesta dei militari del nucleo antisofisticazioni e sanità di Parma è intervenuto

personale del locale Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda USL che, confermando le criticità

emerse, disponeva la sospensione immediata delle attività di panificazione, pasticceria e gastronomia

fino all’avvenuto ripristino delle idonee condizioni igienico-sanitarie.

Tali irregolarità hanno comportato, a carico del legale rappresentante del supermercato, una sanzione

amministrativa dell’importo di circa 2.000 euro e la segnalazione alle Autorità amministrativa e

sanitaria per i successivi provvedimenti di competenza.