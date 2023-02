Calcio, Modena: rinnova il d.s. Vaira, difesa da reinventare in vista della gara contro la Reggina

di Simone Guandalini – Novità in casa Modena tra il rinnovo del direttore sportivo Vaira e le notizie provenienti dal campo. Cominciando dal secondo aspetto, se la prestazione è stata positiva e il risultato incoraggiante, considerando anche che si giocava contro la seconda in classifica, la gara contro il Genoa, terminata col punteggio di 2-2 dopo che il Modena era stato capace di rimontare l’iniziale svantaggio grazie alla rete di Strizzolo e all’autogol di Puscas, per poi subire il pari dei liguri solo nel finale, ha lasciato strascichi tra le fila gialloblù.

Mister Tesser dovrà, infatti, reinventare la difesa dei canarini in vista della difficile trasferta di Reggio Calabria, dove i gialli affronteranno la Reggina quinta in classifica sabato alle ore 14. Il Modena, infatti, dovrà fare a meno dello squalificato Oukhadda, espulso nella gara contro il Genoa e fuori per un turno, e dell’infortunato Cittadini, uscito in avvio di gara contro i rossoblù e sostituito da Silvestri. A causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra, il giovane difensore in prestito dall’Atalanta dovrà, infatti, rimanere fuori circa un mese, andandosi così ad aggiungere alla lista di infortunati in cui spiccano i nomi di Diaw e del neoacquisto Ferrarini.

Novità anche fuori dal campo per la società canarina: da un lato, starebbe proseguendo, come riporta la stampa locale, l’iter per l’acquisto dei terreni del Green Village a Nonantola, dove la società avrebbe intenzione di costruire il nuovo centro sportivo che dovrebbe ospitare le squadre giovanili canarine e gli allenamenti della prima squadra; dall’altro, nella giornata di ieri, mercoledì 22 febbraio, è stato annunciato il rinnovo fino al 2025 del direttore sportivo Davide Vaira, che, dunque, gestirà il mercato del Modena anche nelle prossime due stagioni.

