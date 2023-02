Conserve Italia si aggiudica il complesso aziendale ex O.P.O.E. a XII Morelli

Il Tribunale di Ferrara – Sezione Fallimenti ha aggiudicato il complesso aziendale ex O.P.O.E. (Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Europa) situato in località XII Morelli di Cento (FE), a Conserve Italia. Tale sito produttivo, specializzato nella lavorazione del pomodoro, era già stato assegnato in via provvisoria al gruppo cooperativo agroalimentare nel maggio 2021 con un affitto di due anni; in questo modo si è potuta garantire la continuità aziendale, sia nei confronti dei lavoratori che degli agricoltori conferenti.

“Con la conclusione positiva di questa procedura, lo stabilimento di XII Morelli può rientrare a pieno titolo all’interno delle politiche di sviluppo e crescita aziendale – dichiara Maurizio Gardini, presidente di Conserve Italia -. Due anni fa, sollecitati da più parti, siamo intervenuti con grande tempestività in una situazione di emergenza per salvaguardare i posti di lavoro e fornire prospettive alla filiera agricola locale”. “Come già accaduto in questi due anni, mettiamo a disposizione degli agricoltori locali tutta la nostra struttura produttiva, commerciale e di marketing per valorizzare al meglio le produzioni conferite. E lo continueremo a fare anche grazie ai nostri marchi del pomodoro 100% italiano come Cirio, Valfrutta e Jolly Colombani” aggiunge il direttore generale di Conserve Italia, Pier Paolo Rosetti.

