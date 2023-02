Contrasto agli atti vandalici, a Camposanto telecamere nei parchi e all’esterno della biblioteca

CAMPOSANTO – La Giunta comunale di Camposanto ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di estensione del sistema di videosorveglianza al parco ‘Augusto Daolio’, nell’area verde di via Gandhi e alla biblioteca comunale. A renderlo noto è la sindaca di Camposanto Monja Zaniboni, che spiega:

“La valutazione di potenziare attività di controllo costante nasce dalle frequenti segnalazioni di atti vandalici o comportamenti scorretti di varia natura in zone particolarmente vissute, ma non da tutti trattate con cura. Si prevedono sostanzialmente l’installazione di 5 videocamere nel parco Augusto Daolio, 4 videocamere nell’area verde prospiciente via Gandhi, compreso il parcheggio di Jessica Filianti e 8 videocamere ai lati dell’edificio dove è situata la biblioteca comunale. Il progetto sarà presentato tramite istanza alla Prefettura di Modena per cogliere l’opportunità di partecipare ad un bando per ottenere finanziamenti ai sensi del DM del Ministero dell’Interno, funzionale per la realizzazione”.