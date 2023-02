CHI PUÒ VOTARE

La partecipazione alle Elezioni Primarie è aperta alle persone dai 16 anni in su con cittadinanza italiana, con cittadinanza UE residenti in Italia e con cittadinanza extra-UE con regolare permesso di soggiorno.

Per partecipare è necessario:

dichiarare di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico e sostenerlo alle elezioni

accettare di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori

versare una quota di partecipazione di almeno 2€ per sostenere le spese organizzative

COME SI VOTA

Le Elezioni Primarie prevedono la partecipazione sia in presenza che online, secondo le modalità espresse dal regolamento.

Il voto online è permesso solo ed esclusivamente a persone che sono impossibilitate a recarsi fisicamente ai gazebo e ai seggi per motivi di salute, disabilità e residenza in zone disagiate lontane dai seggi. Per partecipare al voto online è necessario pre-iscriversi entro il 18 febbraio 2023 su primariepd2023.it seguendo le apposite istruzioni.

è permesso solo ed esclusivamente a persone che sono ai gazebo e ai seggi per motivi di salute, disabilità e residenza in zone disagiate lontane dai seggi. Per partecipare al voto online è necessario entro il 18 febbraio 2023 su primariepd2023.it seguendo le apposite istruzioni. Il voto in presenza è aperto a tutte e tutti. Per quanto riguarda studenti e lavoratori fuori sede, ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni e stranieri residenti in Italia o in possesso di regolare permesso di soggiorno, è necessario pre-registrarsi entro le ore 12 di venerdì 24 febbraio 2023 su primariepd2023.it.

I SEGGI IN PROVINCIA DI MODENA

Partecipa al voto: scarica l’Elenco seggi per la votazione per scoprire quello più vicino. Per partecipare al voto ricorda di portare con te un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e un contributo di 2€ per sostenere le spese organizzative.

I CANDIDATI

Come da regolamento, le Elezioni Primarie aperte prevedono la scelta i due candidati che hanno ottenuto più voti a seguito del voto degli iscritti presso i circoli del Partito Democratico. A seguito delle consultazioni dei circoli, i candidati alle Elezioni Primarie aperte di domenica 26 febbraio sono risultati Stefano Bonaccini e Elly Schlein (qui i risultati definitivi)

Consulta di seguito le mozioni dei candidati: