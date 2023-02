Finale Emilia, venerdì 3 febbraio interruzione dell’energia elettrica in diverse vie del centro

FINALE EMILIA – E-Distribuzione comunica che, per effettuare lavori su propri impianti, domani, venerdì 3 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 16.30, è prevista l’interruzione nell’erogazione di energia elettrica nelle seguenti vie e numeri civici nel centro storico di Finale Emilia:

– via Torre Portello da 1 a 5, da 9 a 25

– via Torre Portello da 2 a 12

– via Monte Grappa da 5 a 9, da 11px a 19

– via Monte Grappa da 2 a 6, 6c, 6/1

– piazza Baccarini 4, da 4b a 4d, 4p

– via Guglielmo Oberdan 2d, da 1 a 3, 5b, 1/1

– via Martiri della Libertà da 4 a 6a

– via Leonello Grossi da 2 a 22, 16/1

– via Leonardo Da Vinci da 7 a 9, 13

– via Rotta da 2 a 12b, 4/1

– largo Cavallotti 2px

– via Ferruccio Trombi 6a, 10, 14

– via Morando Morandi 11

Essendo interessato dall’interruzione dell’energia elettrica anche il Municipio di Finale Emilia, rende noto l’Amministrazione comunale finalese, gli uffici comunali nella giornata di venerdì resteranno chiusi. Saranno garantiti i servizi essenziali con la presenza della Polizia Locale, dell’anagrafe per nascita e morte, l’apertura degli asili nido, la presenza dei cantonieri.

L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano gli utenti a non commettere imprudenze e a non utilizzare ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati e sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 3202041500 riportando il codice POD (IT001E….) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione.

Per segnalare un guasto è possibile rivolgersi al numero verde 803500