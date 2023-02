Finale, nuovo contributo di oltre 500mila euro per la messa in sicurezza del Castello delle Rocche

FINALE EMILIA – Una sintesi delle giornate di studio per la valorizzazione e la promozione del patrimonio identitario, storico e culturale dei nostri territori, svoltesi lo scorso novembre a Medolla e organizzate dal Gruppo Studi Bassa Modenese per celebrare il proprio 40° compleanno, viene riproposta, su iniziativa dell’Unione comuni modenesi Area Nord, venerdì 3 febbraio a Roma, alla Camera dei Deputati, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli.

Interverranno anche il presidente dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Alberto Calciolari, il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, il sindaco di San Felice sul Panaro, Michele Goldoni, e Letizia Budri, vicesindaca di Mirandola: presenteranno lo stato dell’arte dei percorsi di recupero e futura valorizzazione dei castelli delle tre città che amministrano.

A proposito del Castello delle Rocche di Finale Emilia, l’Amministrazione comunale finalese segnala che, proprio in questi giorni, l’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 ha assegnato, in seguito alla richiesta da parte dell’ufficio tecnico comunale, un contributo aggiuntivo di 524.355,07 euro per opere provvisionali di messa in sicurezza.

