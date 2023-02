“Gen-Z. Zombie in una notte di mezza estate”: nuovo romanzo della mirandolese Roberta De Tomi

MIRANDOLA – E’ disponibile in digitale su tutti gli eStore il nuovo romanzo della scrittrice mirandolese Roberta De Tomi, dal titolo “Gen-Z. Zombie in una notte di mezza estate”.

Trama

Luci soffuse, la musica di un pianoforte, un ragazzo e una ragazza finalmente soli e un’invasione di zombie in una notte di mezza estate. Zaccaria, detto Zac, sta coronando il suo sogno d’amore: lui e Victoria, la sua ragazza anche se non è un rapporto ufficializzato, insieme nella stanza di lei, per la loro prima volta. La magia del momento è interrotta dall’incursione di un’orda di zombie famelici che sconvolgono i piani dei due. Sulla loro strada si mettono Titania e il consorte Oberon, potenti non-morti a capo del regno Ctonio, alle prese con gelosie e diatribe coniugali determinanti per l’invasione dei mostri che ormai stanno dilagando nella provincia italiana. Tra fughe in gallerie sotterranee, sanguinosi convivi, combattimenti portati avanti da Mei Ling ed Emanuela, due grintose non-morte, Zac e Victoria vivranno un’avventura sopra le righe. Da una notte di mezza estate all’eternità il passo può essere breve, mentre l’amore e la morte si sfidano in un duello all’ultimo sangue. Chi vincerà?

L’autrice

Roberta De Tomi è nata a Mirandola nel 1981. Dopo la laurea al Dams di Bologna, ha lavorato nella comunicazione e negli eventi, per poi occuparsi di scrittura creativa, blog e Social. Nel 2012 ha curato, insieme al poeta modenese Luca Gilioli, dell’antologia lirica solidale La luce oltre le crepe (Bernini). Dal 2014 ha iniziato a pubblicare con alcuni editori indipendenti. Tra i titoli: Come sedurre le donne (How2 Edizioni, 2014) e Alice nel labirinto (Dae Editore, 2017, secondo premio ex-aequo al Trofeo Cittadella per il miglior romanzo fantasy 2019). Nel 2022 ha co-sceneggiato di Ricostruzione. Emilia Romagna 2012-2022, prodotto da Wildcom Italia, e ha pubblicato Alyssa, l’ultima sirenetta (DAE). Con Delos ha prodotto: Chick girl Azalee per Veridiana (Senza Sfumature, 2016), Trappola d’ardesia (Delos Crime, 2020), edito in cartaceo nel 2021 da Sága Edizioni, Listen to (Innsmouth, 2021), Abuso

d’amore (Senza Sfumature, 2022).

