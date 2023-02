Maltempo, Vigili del fuoco al lavoro nella Bassa sui danni del vento

Sono già una ventina, arrivati a mezzogiorno di domenica 26 febbraio, gli interventi effettuati a partire da stamattina dai Vigili del Fuoco in tutta la provincia a causa il maltempo.

Per il momento non vi sono situazioni particolarmente critiche ma diversi disagi causati dalla caduta di rami, antenne o grondaie divelti dal vento.

L’area più colpita è la zona della pianura immediatamente a nord di Modena, la Bassa. Sono impegnate squadre di pompieri provenienti dai comandi di Modena, Carpi, e San Felice.

L’allerta meteo della Protezione Civile per vento dura al momento fino a mezzanotte di lunedì.

Nelle immagini operazioni di messa in sicurezza di un’antenna in via Bonaccini a Modena.

