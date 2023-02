Marconi Express, il collegamento stazione – aeroporto di Bologna aumenta i prezzi e riduce il servizio per lavori

Marconi Express comunica che, da lunedì 6 febbraio a giovedì 16 marzo, l’orario del servizio su monorotaia subirà delle variazioni per consentire lo svolgimento di un intervento di sviluppo del sistema, che è stato programmato in modo da contenere i disagi per gli utenti e non interferire con il traffico dell’aeroporto Marconi.

Nello specifico, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, il servizio su monorotaia sarà attivo dalle ore 7 alle 21, mentre dalle ore 5.40 alle 7 e dalle ore 21 a mezzanotte il collegamento tra l’aeroporto di Bologna e la stazione centrale, con fermata intermedia al Lazzaretto, sarà garantito attraverso bus-navetta.

Nelle giornate di venerdì e sabato, il servizio su monorotaia sarà attivo dalle ore 7 alle 22, con collegamento attraverso bus-navetta dalle ore 5.40 alle 7 e dalle ore 22 a mezzanotte.

L’orario di esercizio varierà in maniera minore nelle giornate di domenica e lunedì, caratterizzate da maggior traffico aeroportuale.

La domenica, il servizio su monorotaia sarà attivo dalle ore 7 alle 24, con collegamento attraverso bus-navetta dalle ore 5.40 alle 7.

Il lunedì, infine, il servizio su monorotaia sarà attivo dalle ore 5.40 alle 22, con collegamento attraverso bus-navetta dalle ore 22 a mezzanotte.

I bus-navetta avranno i seguenti punti di partenza:

all’aeroporto al piano terra all’uscita arrivi;

alla stazione Lazzaretto in via Terracini;

alla stazione centrale in via Carracci.

L’intervento consiste nell’installazione e nel collaudo del cosiddetto “Winter Mode”, un software che consentirà ai veicoli della monorotaia di essere condotti in automatico a velocità ridotta in caso di condizioni climatiche avverse, migliorando quindi il servizio per cittadini e utenti. Durante il periodo di sviluppo e test del programma, sarà necessario effettuare alcune corse notturne: i veicoli arrecheranno il minor disturbo possibile alle abitazioni in prossimità del tracciato e le attività saranno condotte nel rispetto dei limiti acustici.

In funzione delle condizioni meteorologiche, la programmazione dell’intervento potrà subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate.

Intanto è entrato in vigore l’adeguamento annuale, previsto dalla concessione con il Comune di Bologna, relativo alle tariffe del Marconi Express. La tariffa standard di sola andata dall’aeroporto alla stazione centrale di Bologna o viceversa passa a 11 euro, mentre l’andata e ritorno (con ritorno da effettuare entro 30 giorni dall’andata) a 20 euro. La nuova tariffa per le famiglie (fino a 2 genitori con un massimo di 3 figli tra i 5 e i 16 anni) passa a 22 euro per l’andata e a 42 euro per l’andata e ritorno. I gruppi di minimo 10 persone pagheranno 9 euro a persona per l’andata e 17 euro per l’andata e ritorno. È pari a 2 euro, infine, la tariffa per la tratta dalla stazione centrale al Lazzaretto o viceversa, mentre l’abbonamento mensile per gli addetti dell’aeroporto è di 68 euro.

Secondo le formule contrattuali, i rincari energetici avrebbero determinato per il 2023 un aumento di circa il 40% di tutte le tariffe, a partire da quella standard, che avrebbe avuto un valore di 12,80 euro. Marconi Express ha invece stabilito di concedere una riduzione alle tariffe applicabili, con l’intento di contenere la variazione al di sotto del 20%, così da venire il più possibile incontro alle esigenze degli utenti.

Tutti i titoli acquistati entro il 15 gennaio 2023 saranno validi e utilizzabili entro un anno dall’acquisto.

Il sito del servizio di collegamento stazione- aeroporto di Bologna

