Medolla, l’apparecchio di Eurosets le salva la vita, poi l’a.d. la assume in azienda: Antonio Petralia premiato da Mattarella

MEDOLLA – E’ stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’amministratore delegato di Eurosets Antonio Petralia, 55 anni, che da oggi è Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La motivazione: ”Per aver realizzato un gesto di solidarietà attraverso la sua attività di

imprenditore”.

Antonio Petralia ha assunto in azienda una giovane donna salvata da un’apparecchiatura costruita dalla stessa azienda. Una giovane donna, Saida Ibnou – Bouzid proveniente dal Marocco, ha scoperto anni fa di soffrire di una malattia congenita che provoca serie difficoltà respiratorie. Nel luglio 2021 le sue condizioni si aggravano. Le funzioni respiratorie di Saida vengono sostituite dall’apparecchiatura «salvavita» la cui tecnologia «è stata brevettata dall’azienda»

L’imprenditore Petralia, quindi, decide di informarsi delle condizioni di salute della ragazza e successivamente la invita a visitare lo stabilimento a Medolla, quartier generale dell’azienda. Saida ha modo di raccontare la sua vita a Petralia che le propone di lavorare per la sua azienda. “La proposta di lavoro è stata come guarire una seconda volta, perché mi permette di poter guardare al futuro con quella serenità che non ho mai avuto”, ha raccontato lei.

Oggi Saida si è costruita una vota in Italia e lavora nella camera bianca dove vengono prodotti i dispostivi medici che le hanno salvato la vita.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo. Il Presidente Mattarella ha individuato, fra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il 24 marzo 2023 alle ore 11.30.

