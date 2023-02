San Valentino, Mirandola si veste di rosso in occasione della festa degli innamorati

MIRANDOLA – “Mirandola in love” alza il sipario e per la Città dei Pico sarà festa, fino al 19 febbraio. Il cuore storico cittadino, grazie al supporto tecnico de l’Accento srl, vestirà per dieci giorni con il colore degli innamorati. Un restyling temporaneo, composto da decorazioni pensate appositamente per l’occasione, sonetti d’amore, cuori luminosi. Riproposta anche la grande scritta, che ormai caratterizza la festività da tre anni, davanti alla quale sarà possibile scattarsi foto e selfie ricordo e condividere sui social il proprio amore.

“San Valentino – ricorda l’assessore alla Promozione del Territorio, Fabrizio Gandolfi – è l’occasione perfetta per innamorarsi di Mirandola. Il nostro – prosegue l’Assessore – è un messaggio che che va oltre l’amore di coppia, e che anzi vuole essere anche un messaggio d’affetto rivolto alla nostra città e a tutto quello che ha da offrire. Un luogo da amare, e tutto da scoprire”.

Dieci giorni di attività ed eventi: premi e gadget previsti per tutti coloro che faranno acquisti nei negozi aderendo all’iniziativa grazie a “Lo shopping a Mirandola ti premia”. Inoltre, il Comune di Mirandola, in collaborazione con “La Nostra Mirandola”, proporrà per sabato 18 febbraio una passeggiata alla scoperta dei “luoghi da amare” del centro storico: ritrovo previsto per le 17.30 presso la statua di Giovanni Pico, in piazza Costituente. Le informazioni storiche nel corso del “tour” saranno abbinate alle letture di Simone Maretti e alle musiche di Simone Di Benedetto.

A una settimana dall’evento, a numero chiuso, è già stata superata la metà delle adesioni previste. Una dolce sorpresa finale chiuderà infine la piacevole passeggiata. Chiunque fosse interessato può prenotarsi- entro e non oltre le ore 12 del 17 febbraio – contattando lo 0535-29658/ 29507/29724 o scrivendo una mail all’indirizzo: turismo@comune.mirandola.mo.it

“Torneranno ad accendersi i grandi cuori rossi luminosi di piazza Costituente, e la grande scritta “Mirandola in love” campeggerà all’imbocco di Piazza Costituente, pronta per stupire e catturare l’attenzione: il nostro centro sarà tutto da vivere”, ha concluso Gandolfi.

