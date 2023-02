Senza patente e senza revisione, maxi multa a San Possidonio

Senza patente e senza revisione, maxi multa a San Possidonio. La dovrà pagare un 45enne residente nel Mantovano fermato dalla Polizia Locale Area Nord a San Possidonio durante un ordinario controlli stradali.

Per lui è stata predisposta una sanzione da 1.950 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, per aver circolato con il furgone sospeso dalla circolazione per mancata revisione. Inoltre, controllando le banche dati, il conducente è risultato sprovvisto di patente di guida, in quanto ritirata qualche giorno prima per una violazione al codice della strada.

Pertanto a suo carico è stata elevata anche una sanzione di 2mila euro per guida senza patente. Durante i controlli, sono stati multati anche quattro veicoli privi di revisione e sequestrata una Renault priva di assicurazione. Per il proprietario, 900 euro di multa, sequestro del veicolo e decurtazione di 5 punti dalla patente.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017