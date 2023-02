Smart Farm Risaia del Duca di San Felice, il progetto di Wamgroup diventa “Società Benefit”

CAVEZZO, SAN FELICE SUL PANARO – Agricoltura, zootecnia, ambiente e innovazione vanno a braccetto nella Bassa modenese. Nelle campagne di San Felice sul Panaro, in via Dogaro, 921, l’azienda agricola Risaia del Duca, che si estende su un’area di circa 100 ettari, ha iniziato la propria attività di produzione di latte per il Parmigiano-Reggiano lo scorso luglio. Si tratta di una modernissima smart farm, voluta da Vainer Marchesini, presidente di WAMGROUP, che rispetta le regole dell’economia circolare tutelando le risorse naturali e l’ambiente. Di seguito, la nota stampa diffusa da Wamgroup:

“L’idea di base è indubbiamente quella di gestire un’azienda zootecnica al meglio in un’ottica di impresa, ma che si pone anche l’obiettivo di diventare un polo formativo e culturale per i giovani imprenditori agricoli del futuro; in azienda sarà progettata una accademia biennale per neodiplomati e neolaureati, frutto di accordi con Università italiane e straniere, a cui si aggiungerà uno studentato in grado di ospitare gli studenti del campus.

Mentre continuano senza sosta i lavori per l’inaugurazione ufficiale di giugno, con atto notarile del 18 gennaio 2023 l’azienda agro-zootecnica ha modificato il proprio statuto ed è diventata “Società Benefit”. L’adozione dello status di “Società Benefit” sancisce l’impegno di Risaia del Duca nel perseguire obiettivi di beneficio comune connessi allo sviluppo di un nuovo modello imprenditoriale fondato sui principi della sostenibilità ambientale, inclusione ed etica sociale.

In particolare, le modifiche statutarie riguardanti la qualifica di Società Benefit mirano a integrare, tra gli obiettivi della società, le seguenti finalità di beneficio comune:

promuovere il rispetto per l’ambiente in ogni sua dimensione (acqua, terra e aria) attraverso sistemi, tecnologie e pratiche che migliorano la sostenibilità aziendale in ottica di economia circolare

attuare un’evoluzione progressiva del modello di business operativo verso un’economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica

garantire il benessere animale perseguendo un modello di gestione innovativa ed ecosostenibile della mandria, alimentando, curando e allevando gli animali in un ambiente confortevole in grado di garantire lo stato di salute, la longevità e la produttività

sviluppare un nuovo modello imprenditoriale fondato sui principi di sostenibilità, inclusione ed etica sociale che valorizzi il territorio e che supporti la crescita dei giovani attraverso la divulgazione di conoscenze e la creazione di percorsi formativi specifici

Queste le parole di Ermanno Giacomin, direttore Risaia del Duca: “Sono felice dell’appoggio dell’assemblea WAMGROUP® di adottare lo statuto di Società Benefit, rafforza il percorso intrapreso da Risaia del Duca per la diffusione della cultura, della crescita sostenibile e dell’innovazione nel territorio, insieme a una sempre crescente attenzione verso responsabilità e trasparenza”.

“Risaia del Duca si inserisce all’interno del sistema vivente e deve condividerne le regole –dichiara Marcello Marchesini, direttore generale di WAMGROUP – I valori che perseguiamo come WAMGROUP® e che sono nel nostro DNA da sempre, rappresentano la più grande leva per accelerare la crescita economica consapevole, ridurre gli sprechi, il consumo di risorse e l’inquinamento; riducendo al contempo le diseguaglianze e creando opportunità lavorative per tutti i giovani che intendono diventare Farm Managers. Lo status di “Società Benefit” di Risaia del Duca rappresenta il migliore strumento per valorizzare la nostra visione e vocazione, in coerenza con il modo di pensare e di agire portato avanti in questi anni dal Gruppo WAM. Con questo nuovo passo, ufficializziamo il nostro impegno nel perseguire precisi obiettivi di bene comune”.

Come tutte le Società Benefit che integrano e rendono espliciti nei propri statuti gli obiettivi di beneficio comune oltre a quelli di profitto, Risaia del Duca si impegna a rendicontare ogni anno l’impatto dell’azienda. La creazione di valore condiviso per Risaia del Duca si esplica nello specifico in quattro aree di azione: ricerca e innovazione, miglioramento dell’ambiente, cultura e comunità, valore e formazione delle persone. La smart farm Risaia del Duca è anche l’avamposto tecnologico di SAVECO®, business unit di WAMGROUP® specializzata nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie per la valorizzazione di reflui zootecnici e digestato da biogas. SAVECO® attraverso Risaia del Duca promuove l’impiego di soluzioni che permettono di riutilizzare le deiezioni animali mettendo in pratica i principi dell’economia circolare e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti”.