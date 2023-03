Bilancio comunale Mirandola, Lugli (FdI): “Si poteva dare di più, vogliamo un comune amico”

Interviene Marian Luglio sul bilancio comunale appena approvato in Comune a Mirandola. Lìesponente di Fratelli d’Italia spiega che “Si poteva dare di più, vogliamo un comune amico”.

Si legge in una nota a firma di Lugli:

Nel voto all’ultimo bilancio preventivo del Comune di Mirandola, Fratelli d’Italia, forza di maggioranza a sostegno del sindaco Alberto Greco si è astenuta. E’ doveroso nei confronti dei nostri elettori e dei cittadini spiegare il perché.

Pur condividendo diverse mission dell’amministrazione, ed apprezzando il mancato aumento della tassazione locale, lamentiamo il fatto che una forza come Fratelli d’Italia, che ha contribuito alla vittoria e sostiene il sindaco, abbia dovuto apprendere dai giornali anche il cambio dell’assessora con delega ai servizi sociali e salute.

Auspichiamo sul tema della viabilità e della mobilità sia dia una accelerata sui progetti che facevano parte del programma elettorale che abbiamo sostenuto e che rimane come forza di maggioranza anche il nostro obiettivo. Ci sono tanti punti su cui questo bilancio si doveva agire e non si è agito.

Richieste che da due anni abbiamo avanzato ma che non hanno avuto risposta, a partire dagli investimenti sulle frazioni. Inoltre vorremmo investimenti per avere un comune al servizio dei cittadini. Gli uffici municipali sono aperti in orari non consoni ai tempi delle persone che lavorano.

Vorremmo una maggiore flessibilità anche al sabato. La riorganizzazione del personale dopo il rientro di tante unità dall’Ucman dovrebbe consentire di farlo.

Oggi sembra ancora di essere ai tempi delle restrizioni della pandemia dove anche l’accesso agli uffici è reso difficile da orari troppo spesso non compatibili con gli orari di lavoro delle persone comuni. Non si può pensare di prendere un permesso dal lavoro per fare una carta di identità. Il palazzo comunale deve essere un grande sportello amico dei cittadini, e bisogna ridurre la distanza che oggi esiste tra i mirandolesi e i servizi comunali. Inoltre non abbiamo visto alcun impegno