Calcio, la Juniores San Felice si salva contro tutti i pronostici

SAN FELICE SUL PANARO – La Juniores San Felice si salva contro tutti i pronostici. A fine ottobre la squadra era ultima, in fondo alla classifica, sull’orlo del tracollo. Poi l’arrivo di mister Baraldini ha scompaginato le carte, e oggi si festeggia la salvezza.

Scrive l’allenatore Enrico Baraldini:

La Juniores di San Felice

firma “L’IMPRESA” e si salva !!!

Come Mister, sono orgoglioso dei miei ragazzi perché oggi, hanno scritto una pagina davvero importante per lo sport sanfeliciano

Quando sono subentrato a fine ottobre la squadra era ultima, in fondo alla classifica, sull’orlo del tracollo.

Con impegno, fiducia, tenacia e sacrificio abbiamo lavorato per risalire ed eccoci qui, oggi a festeggiare, dentro il nostro stadio, sotto il nostro cielo, davanti la nostra gente, con sorrisi grandi come una casa!

Da Sanfeliciano sono orgoglioso di questo traguardo raggiunto con la squadra del mio paeseÂ

SUCCEDE SOLO A CHI CI CREDE!!!

CHIEDIMI SE S n Felice ?Â