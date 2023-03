Caso Alice Neri, oggi in Tribunale le testimonianze dei connazionali del principale sospettato

Caso Alice Neri, oggi in Tribunale le testimonianze dei connazionali del principale sospettato. E’ iniziato a Modena l’incidente probatorio in cui vengono raccolti i ricordi su quanto accaduto il giorno dopo l’omicidio, quando Mohamed Gaaloul sarebbe stato visto con gli abiti sporchi di olio, un materiale compatibile con quello usato per dare fuoco alla macchina in cui è stata trovata cadavere Alice Neri, la 32enne di Ravarino scomparsa dal 18 novembre scorso dopo una serata a Concordia con un amico.

Oggi in Tribunale è in momento di ripercorrere quanto ricordano tre amici di Gaalouol, che lo incontrarono il mattino dopo la scomparsa di Alice. Sarà importante capire se le loro testimonianze convergano oppure no, siano chiare e definite o confuse. Questo peserà sull’eventuale condanna del giovane di 27 anni che al momento si trova in carcere con una terribile accusa sulle spalle.

Articolo in aggiornamento

