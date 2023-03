Centri estivi, il contributo sarà più basso: 100 euro a settimana e massimo 300 a figlio

“Conciliazione, lavoro femminile, famiglie, aiuto a giovani coppie, a donne con bimbi piccoli. Ancora una volta la politica della Giunta Bonaccini, che non perde occasione per sottolineare la propria vicinanza ai temi sopra citati, nei fatti si smentisce: ieri è stata pubblicata la delibera sui centri estivi della regione Emilia-Romagna e per quest’anno il valore Isee per accedere al contributo è stato abbassato da 28mila a 24mila euro, oltre a ridurre il contributo stesso settimanale da 112 euro a 100 euro per un totale complessivo richiedibile per bambino che passa da 336 euro a 300 euro”.

E’ quanto denuncia Valentina Castaldini, consigliera regionale e capogruppo Forza Italia Emilia-Romagna. Dopo la tegola dell’anno scorso, in cui dopo avere speso i soldi per coprire il posto al centro estivo dei figli in estate quando i genitori lavorano, le famiglia hanno scoperto che i criteri erano cambiati e non avrebbero avuto i rimborsi, una nuova mazzata arriva sui conti delle famiglie.

“Non capisco – prosegue la consigliera di opposizione- a questo punto il senso dell’aver aumentato la dotazione di risorse europee del fondo, da 6 milioni di euro a 7 milioni di euro se poi viene tagliata fuori una fetta importante di chi utilizzava quel contributo nei passati anni, e viene abbassato il contributo netto che ogni famiglia può ottenere.

Quel milione in più erogato, su cui sicuramente la narrazione di questa Regione farà leva, a cosa serve se tantissime persone, soprattutto del ceto medio che è il più colpito dalla crisi, non possono avervi accesso?

E soprattutto a cosa serve aumentare un fondo che si sa già, dai rendiconti degli scorsi anni, non verrà speso integralmente?

Ancora una volta sulla carta si spenderanno parole propagandistiche ed entusiasmanti, ma oltre ad infiammare gli animi bisogna ricordarsi di quelle famiglie che devono fari i conti con il caro vita e la quotidianità tutti i giorni per arrivare a fine mese, al quale la regione volta le spalle”.

LEGGI ANCHE

Caos contributi centri estivi: le famiglie a basso reddito nella stessa graduatoria dei disabili

Niente contributi centri estivi a più di 350 famiglie tra San Felice, Concordia, Medolla, Camposanto, San Prospero

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: