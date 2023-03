Concordia: aggredirono a morte la padrona, i cani verranno rieducati

CONCORDIA – Saranno affidati alle cure di un’associazione cinofila che provvederà a mettere in atto un percorso di rieducazione i due cani che, lo scorso giorno di Natale, hanno aggredito e ucciso la loro padrona, la 68enne Iolanda Besutti, a Concordia.

Già dai giorni successivi alla tragedia avvenuta nel giardino dell’abitazione della donna, i due rottweiler erano stati presi in carico dall’Ausl in attesa di capire come procedere. Sulla stampa si era parlato anche del possibile abbattimento dei due animali, alla luce di un’ulteriore precedente aggressione da parte loro ai danni di un giardiniere che era al lavoro nel cortile dell’abitazione di Concordia. Aggressione che era costata all’uomo lesioni a braccia e gambe, a causa delle quali si era dovuto sottoporre a due interventi chirurgici.

L’Ausl – si legge sulla “Gazzetta di Modena ” – spiega che i due animali al momento sono accuditi presso un canile, mentre il Servizio Veterinario è al lavoro alla ricerca di un’associazione cinofila che possa intraprendere per loro un percorso di rieducazione.

