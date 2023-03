Concordia, venerdì 31 marzo inaugurazione della cooperativa culturale “Gioacchino Malavasi”

CONCORDIA – Viene inaugurata domani, venerdì 31 marzo, a Concordia, la nuova cooperativa culturale Gioacchino Malavasi (già cooperativa culturale Alcide De Gasperi), aderente a Confcooperative Terre d’Emilia.

L’evento, dedicato a papa Francesco nel decimo anniversario della sua elezione, comincia alle 20 in via Carducci 6. Intervengono il vicario generale della diocesi di Carpi mons. Ermenegildo Manicardi e le autorità cittadine. Alle 20:45 è in programma un dibattito sul papato di Jorge Mario Bergoglio con il presidente della cooperativa Malavasi Paolo Negro e il direttore del settimanale Vita Stefano Arduini, che dialogano con il biblista padre Giancarlo Bruni e il presidente della Fondazione Persona Comunità Democrazia Pierluigi Castagnetti.

Nato a Concordia il 6 dicembre 1903 e morto ad Assisi l’11 gennaio 1997, Gioacchino Malavasi è stato una figura di spicco dell’antifascismo cattolico. Avvocato, alla fine della guerra si trasferì a Roma e fu designato commissario straordinario dell’Ente nazionale assistenza lavoratori, alla cui guida rimase fino al 1954, quando tornò a esercitare la professione forense in uno studio romano. In quasi trent’anni di attività si guadagnò l’appellativo di “avvocato dei poveri”, per la continua disponibilità a patrocinare cause di clienti in difficoltà economica.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: