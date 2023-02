Discarica Finale Emilia, l’osservatorio “Ora tocca a noi”: “Rinviato avvio del processo”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, l’osservatorio civico “Ora tocca a noi” interviene in merito alla questione discarica di Finale Emilia. Di seguito, il comunicato integrale:

“Il 21 febbraio era una data storica che Finale Emilia aspettava da tempo! Il 21 febbraio era la data che segnava l’inizio del processo del procedimento penale a carico di Feronia e dei dirigenti dell’ Arpae; invece per una serie di disguidi dovuti a mancate notifiche, l’udienza è stata rinviata!! L’inizio del processo, quindi la prima udienza importante, è stato rinviato a giugno. Il dato positivo è che sono state già previste delle date certe e l’Osservatorio civico ed i cittadini finalesi ovviamente auspicano che questo non sia all’ennesimo impasse che provocherà la prescrizione di alcuni reati di tipo amministrativo, come abbiamo già visto in passato per i politici locali.

Si ricorda che tante sono state le ombre sull’iter autorizzativo e sulla regolarita’ delle comunicazioni fra gli organi competenti addetti al monitoraggio dell’area. Non si capisce perché, ad oggi, non si sia trovato il tempo di notificare gli atti per tempo; non si capisce perché da parte degli organi competenti non siano arrivate le segnalazioni e non si siano avviate le procedure di bonifica dei siti inquinanti. Non si capisce perché Finale Emilia, pur avendone pieno titolo, non compaia nell’elenco dei siti da bonificare.

In Italia ci sono diversi siti orfani che richiedono interventi tempestivi e il sito di Finale Emilia avrebbe tutte le caratteristiche per essere oggetto di interventi urgenti. E’ quello che a furor di popolo noi chiediamo costantemente: la bonifica del sito inquinato! Per questo il no alla terza discarica a Finale Emilia è irremovibile, ne abbiamo già due che inquinano e stiamo pagando un prezzo altissimo in termini di salute ed inquinamento. Chiediamo a tutti i cittadini di seguire la vicenda e di stare vicino all’Osservatorio civico e a tutti quelli di buona volontà che si spenderanno per questa causa. Bisogna stare uniti e lottare senza arretrare di un millimetro.

Informatevi: noi non abbiamo nulla da guadagnare, se non il rispetto della nostra salute e della nostra terra. Gli altri ?

Monika Cotti, vice-portavoce Osservatorio civico Ora tocca a noi”