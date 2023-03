Finale Emilia, la biblioteca del liceo Morandi intitolata ad Angelo Bersini

«Siate tutti un po’ più Angelo Bersini e sarete sempre parte di noi!». E’ l’invito emerso dal convegno che si è tenuto sabato scorso a Finale Emilia, che ha previsto al Liceo Morandi anche l’intitolazione della Biblioteca scolastica al compianto professore.

Scrive Luca Gherardi, docente del Liceo Morandi ed ex allievo:

Nella vita incontriamo centinaia di persone: spesso le strade si incrociano poi proseguono ciascuna per il proprio corso; più raramente l’incontro rappresenta una svolta e lascia un segno che prescinde dallo scorrere del tempo. Con il prof. Bersini è successo proprio così: per tutti noi suoi ex allievi è stato un incontro che ha lasciato il segno. Un segno profondo, un segno che rimane. Da quando si è diffusa la notizia della sua scomparsa, tantissimi ex studenti, sapendo del mio rapporto ininterrotto con lui e con la moglie – di cui sono stato allievo all’Università – mi hanno contattato per chiederne l’indirizzo, perché hanno sentito il bisogno di inviare un telegramma, o per sapere quando ci sarebbe stato il funerale, perché hanno sentito il bisogno di esserci; tutti accomunati dall’incredulità, ma anche dall’esigenza di dimostrare riconoscenza e gratitudine nei confronti di un docente che ha saputo essere una guida sicura, talvolta irremovibile, che ci guardava (questo l’ho capito sedendo dall’altra parte della cattedra) con gli occhi di chi sente tutto il peso della responsabilità di contribuire a determinare la società di domani. Una gratitudine nei confronti di un maestro che ci ha insegnato a diventare adulti e che, con la sua immancabile, sottile, a volte spietata ironia, è stato capace di insegnarci a trovare da soli le risposte alle nostre grandi domande.

Quel segno lasciato dal prof, nelle persone che oggi siamo e che domani saremo, rimarrà e continuerà a vivere nelle scelte che ognuno di noi farà, nella persona che ognuno di noi vorrà essere, inseguendo le domande per cercarsi le risposte, ripudiando banalità e superficialità, proprio come il prof ci ha insegnato. Quel segno, ora, ha anche un luogo: un luogo di futuro, la Biblioteca del Liceo Morandi. Accogliendo la donazione di circa 400 libri del prof Bersini che la moglie ha voluto offrire alla comunità del Morandi, da sabato 11 marzo la Biblioteca è intitolata al professore, che per tanti anni l’ha curata e di cui è stato responsabile. Si potrà quindi rinnovare per sempre quel passaggio di testimone tra generazioni di cui ci ha parlato il professor Ivano Dionigi, Professore emerito di Lingua e Letteratura latina all’Università di Bologna, di cui è stato Magnifico Rettore, durante il suo intervento: la scuola deve continuare a testa alta a perseguire la sua missione di formare i cittadini di domani e lo deve fare senza cedere alle semplificazioni o alle scorciatoie. Bersini ci ha insegnato anche questo: ad approfondire, sempre e comunque, ad aggiungere punti di vista, ad inseguire non le risposte ma le domande, non le certezze ma i dubbi. A nome di tutti, qualche doveroso ringraziamento: alla Dirigente scolastica, Roberta Vincini, che pur non avendo conosciuto il prof, ne ha colto lo spessore e ha permesso che tutto questo accadesse; alla prof.ssa Bruna Conconi, moglie del prof. Bersini, per il bellissimo gesto di futuro che ha voluto compiere e per aver regalato al Liceo quei testi sui quali il prof ha studiato e su cui altri, ora, potranno studiare; al professor Ivano Dionigi, che ha accettato di inserire questo appuntamento nella sua fittissima agenda e che ci ha offerto tanti spunti di riflessione sulla scuola di oggi e di domani; ai tantissimi ex studenti ed ex colleghi che hanno partecipato, in particolare a chi è intervenuto con un ricordo, una testimonianza, un saluto. Un ringraziamento, poi, alle tantissime persone che hanno partecipato, confermando l’idea che la scuola, quella vera, non si deve occupare soltanto della formazione dei propri studenti ma di quella dell’intera comunità. Abbiamo vissuto una giornata importante, fra passato e futuro: un momento di crescita, di affetto e, come ha detto nel suo intervento Maria Clelia Apparuti, ex alunna del professore, «speriamo che passando davanti alla targa esposta con il suo nome, le generazioni future, chiedendosi incuriosite: “ma chi era Angelo Bersini?” si possano sentire rispondere: “hanno detto che è stato un grande!”». Sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del Liceo, è disponibile il video integrale della giornata.