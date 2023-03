MIRANDOLA – A Mirandola commemorata la partigiana Umbertina Smerieri “Marisa”. Prima la deposizione di fiori sul cippo in suo onore eretto a Revere, nel mantovano, poi al cimitero, è stata ricordata la staffetta partigiana di Mirandola Umbertina Smerieri uccisa a 25 anni, dopo essere stata torturata, nel marzo del 1945.

Da una rievocazione proposta dalla staffetta partigiana Adriana Gelmini nel libro

“Lotta di liberazione nella bassa modenese”

“Le torture subite da quella poveretta

dovevano essere state atroci: il volto coperto di lividi, gli occhi sbarrati, non apriva

bocca. La sua espressione, che ricorderò tutta la vita, mi sembrava volesse dire di

non parlare, come se la sola volontà rimastale fosse quella di una risposta muta a un

nemico cosi disumano”.