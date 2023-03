MIRANDOLA – Porta a spasso il cane e trova una cassaforte rubata. Il fatto è stato segnalato durante la passeggiata ecologica che ha coinvolto i volontari della Passeggiata Ecologica, organizzata sabato dall’associazione Penso Positivo , patrocinata del Comune di Mirandola e dalle Guardie ecologiche volontarie, per ripulire le aree verdi cittadine.

La cassaforte, con la carriola che era servita evidentemente per trasportarla da una macchina al luogo in cui è stata celata, è stata trovata tra la vegetazione del parco La Favorita, alla periferia della città, da una signora che era uscita col suo cagnolino e che ha raccontato tutto alle guardie ecologiche che ha incrociato sabato mattina.

L’armadio blindato era stato aperto, si vedeva il taglio fatto con il flessibile, e svuotato del contenuto. Probabilmente la cassaforte era stata rubata da qualche appartamento poco lontano, e portata via per lavorarla in un posto più tranquillo. Una volta svuotata, è stata nascosta nel parco.

Cassaforte e carriola sono stati sequestrati dai Carabinieri.

La prossima passeggiata ecologica sarà riproposta il prossimo 15 aprile.