Mirandola, si è dimesso il vicepresidente del Centro Pico Claudio Sgarbanti

MIRANDOLA – Dopo la revoca dell’incarico all’assessora Antonella Canossa, per la cui sostituzione sarebbe in pole l’ingegnera, consulente e formatrice sulla sicurezza del lavoro Federica Luppi, a Mirandola si è dimesso nei giorni scorsi il vicepresidente del Centro Pico Claudio Sgarbanti. Di seguito, le parole con le quali Sgarbanti ha annunciato di aver rimesso la propria delega al sindaco Greco:

“Ho rimesso al sindaco Alberto Greco le mie dimissioni dalla delega di vicepresidente del Centro Pico. Essendo in disaccordo su un punto con la Giunta, o chi per essa, non ritengo opportuno lavorare oltre con questa Amministrazione. Chi si nasconde dietro un dito senza dare risposte certe può continuare a farlo. Spero che il sindaco possa sostituirmi con una persona che ami Pico quanto me. Prossimamente lascerò libera la delega ai gemellaggi. Buon lavoro a chi rimane. Personalmente vedrò le cose dal di fuori del Palazzo e cercherò di mostrare dall’esterno quanto vedono e pensano i cittadini”.