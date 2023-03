Mirandola, tentato furto ai magazzini comunali

MIRANDOLA – Nella notte fra Giovedì 2 Marzo e Venerdì 3 Marzo alcuni malintenzionati hanno invano tentato di introdursi all’interno dei magazzini comunali siti in Via XXV Aprile a Mirandola. Un tentativo, ripreso dal circuito di videosorveglianza istallato nella zona, immediatamente respinto dal sistema antifurto che ha fatto accorrere – dopo pochi istanti – la pattuglia di sorveglianza privata che li ha costretti ad una maldestra fuga.

Le immagini del fatto, sono già state consegnate al Comando dei Carabinieri di Mirandola per le relative indagini.

“Mirandola si conferma territorio impervio ed ostile per i malintenzionati – commenta in una nota l’assessore alla Sicurezza Roberto Lodi – Il tentativo, finito nel vuoto, di fare irruzione nei magazzini comunali, certifica l’importanza degli investimenti sulla sicurezza di questa Amministrazione. Supporti preziosi, per tutti quegli uomini e donne che con il loro instancabile lavoro di presidio del territorio ci permettono di garantire la sostanziale sicurezza del nostro territorio.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017