San Felice, continua il botta e risposta tra maggioranza e opposizione su tasse e fotovoltaico

SAN FELICE SUL PANARO – Continua a San Felice, dopo l‘approvazione del bilancio per il triennio 2023-2025, il botta e risposta tra maggioranza e opposizione sui temi tasse e fotovoltaico. Di seguito, le due note stampa diffuse dal gruppo consiliare “Insieme per San Felice” (opposizione) e dal gruppo consiliare “Noi sanfeliciani” (maggioranza):

“Insieme per San Felice”:

E’ la dimostrazione di come si sia di fronte a dei dilettanti allo sbaraglio e dal canto nostro continueremo, come sempre, a tenere alta l’attenzione affinchè vengano modificati tali atti. Atti che i cittadini non hanno nemmeno avuto modo di conoscere poiché tutto è stato fatto di fretta e in barba alle tempistiche stabilite dai regolamenti, senza alcuna presentazione pubblica e condivisione con la comunità”.

Dopo l’aumento dell’aliquota Irpef al massimo su tutti i redditi sopra i 10mila euro, siamo di fronte ad un altro fatto molto grave. Viene da chiedersi come sia stato possibile che il sindaco, gli assessori e i consiglieri di maggioranza non se ne siano accorti. Sorge pertanto spontaneo il dubbio in merito al fatto che chi ci amministra legga i documenti che approva in consiglio comunale. Visto che l’assessore Cirelli ha affermato che nelle prossime commissioni ci fornirà di apparecchi acustici, noi siamo disponibili a fornirgli una lente di ingrandimento per leggere meglio il bilancio!

“Nell’ultimo Consiglio comunale è andata in scena l’ennesima totale improvvisazione della giunta Goldoni la quale, ammettendo l’errore, ha comunque approvato un bilancio che sancisce ufficialmente l’aumento dell’Imu per l’anno 2023 senza apportare alcuna correzione.

“Noi sanfeliciani”:

“Ne abbiamo viste tante in questi quasi quattro anni di governo, ma l’abbandono dell’aula da parte del “PD SANFELICIANO”, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, sinceramente ci mancava. Abbiamo visto i cartelloni appesi per strada, le offese anche personali agli amministratori, ma arrivare addirittura a rinunciare al confronto politico, questo sinceramente ci mancava.

E’ evidente che ormai il PD non ha più argomenti da utilizzare per sostenere un seppur minimo dibattito politico e quindi l’unica cosa da fare, per non riconoscere la responsabilità della pesantissima situazione finanziaria che questo paese si porta dietro è ……. fuggire dall’aula. Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale, con i soli voti di NOI SANFELICIANI è un bilancio pesantissimo, che deve affrontare una situazione finanziaria delicatissima, data da un lato: dalla necessità di pagare mutui, con una rata pari a 1,5 volte il valore nominale, (per effetto delle dilazioni sfruttate da chi c’era negli anni del sisma) e dall’altro di fare fronte ad un incremento dell’84% dei costi energetici,passando poi per un “prelievo” di oltre 1 milione di euro di utili degli impianti fotovoltaici che lascieranno nelle casse del Comune un “avanzo finale” di appena 30.559,57 €.

Nonostante queste difficoltà, per l’anno 2023 non sono state: né aumentate le tasse (come subdolamente affermato dal “PD SANFELICIANO”), né le tariffe scolastiche; né tantomeno sono stati ridotti i servizi! Volutamente poi non entriamo nella ormai sterile polemica degli impianti fotovoltaici e cioè del “più grande investimento realizzato sul territorio dal Comune di San Felice sul Panaro”…….. Facciamo solo una brevissima considerazione e cioè: soldi investiti € 28.700.000 circa, Costi di gestione annui 550.000 € (in crescere fino a oltre 700.000) utile netto anno 2022: 223.000 € (! ampiamente pubblicizzato sulla stampa ed in calo costante) e cioè lo 0,77 % …….. Se questo è un buon investimento, parliamone.

Terminiamo quindi facendo nostre le parole dell’assessore Paolo Cirelli, a cui va tutto il nostro sostegno ed appoggio per il lavoro che quotidianamente svolge per la comunità Sanfeliciana. “Per voi siamo, inadeguati, incompetenti, fuori ruolo, sguaiaiti, nervosi e viviamo di improvvisazioni. Vi diciamo grazie per questi generosi complimenti! li riteniamo utili. Ce ne faremo una ragione, in attesa di ulteriori epiteti ed invettive che ci onorerete di scrivere fino alle elezioni del prossimo anno. Vi ricordiamo che se nel 2019 non avete vinto le elezioni forse anche a voi sono stati assegnati gli stessi complimenti e vi hanno giudicati inadeguati. NOI SANFELICIANI, invece, continuiamo a governare come lista civica senza l’appoggio di apparati politici strutturati e radicati come il vostro PD, che non accettando la sconfitta ci ha gratificato, fin dal primo giorno dell’insediamento in municipio, dei complimenti sopra citati”.

Vogliamo quindi sottolineare ai cittadini che NOI SANFELICIANI non ci sottrarremo alle nostre responsabilità politiche, cercando tutti i giorni di fare del nostro meglio per il paese”.