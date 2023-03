Fotovoltaico San Felice, Guicciardi (Pd): “E’ il più importante investimento degli ultimi anni”

“E’ il più importante investimento degli ultimi anni”. Il fotovoltaico rappresenta un’entrata significativa del bilancio ed è tutt’altro che un fardello, lo dimostrano i 223 mila euro di saldo positivo. Così il segretario del Pd di San Felice, Nicolò Guicciardi interviene sul bilancio presentato dall’assessore Cirielli.

Questo il comunicato stampa inviatoci:

“Nonostante la recente vicenda riguardante la restituzione degli extraprofitti derivanti dalla vendita di energia, il fotovoltaico di San Felice sul Panaro resta il più importante investimento degli ultimi anni in termini di entrate correnti per il bilancio del nostro Comune e conseguente gestione dei servizi per i cittadini.

Lo dimostrano i 223 mila euro di saldo positivo che smentiscono una volta per tutte il piagnisteo messo in atto nei mesi scorsi dall’assessore Cirelli a cui si sono aggiunte le minacce da parte del sindaco di non restituire gli extraprofitti, così come previsto dalla legge dello Stato.

Atteggiamento che non si confà certamente a chi dovrebbe rappresentare le Istituzioni e che abbiamo sempre definito tanto inutile quanto pericoloso per il nostro Comune, in quanto lo avrebbe sottoposto ad un serio rischio di commissariamento.

Sarebbe quindi opportuno smettere di denigrare, come sta avvenendo da ormai quattro anni, il fotovoltaico che numeri alla mano rappresenta un’entrata significativa del bilancio ed è tutt’altro che un fardello. Chissà se chi ci sta amministrando lo ha compreso”.