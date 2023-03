Svaligiata la AeC di San Possidonio, rubate le grondaie in rame dal Sigma di Camposanto

MIRANDOLA, SAN POSSIDONIO, CAMPOSANTO – Svaligiata la AeC di San Possidonio, rubate le grondaie in rame dal Sigma di Camposanto, a San Giacomo Roncole bottino da 200 mila euro alla Ruspal trivellazioni e alla Zero Tre Leonardo in via di Mezzo. I fatti criminali registrati nella Bassa nelle ultime ore raccontano quanto accade nottetempo.

Se il doppio colpo di San Giacomo Roncole, frazione di Mirandola, è accaduto nella notte di giovedì, in quella di venerdì è stato preso di mira dai ladri il magazzino della AeC costruzioni che si trova a San Possidonio, nella frazione di Ponte Rovere. I ladri, esperti, si sono concentrati su quanto fosse di maggior valore e facilmente smerciabile, come i martelli pneumatici e i trapani. Sono stati rubati macchinari e materie prime per un valore di 20 mila euro.

Giovedì sera i ladri si sono invece fatti vedere a Camposanto, dove hanno rubato i pluviali in rame del supermercato Sigma di via Falcone.

In questi giorni ci sono ponteggi attorno alla struttura del market per lavori di manutenzione sul tetto, ma non è da lì che sono passati i ladri, bensì dalla parte opposta. Se ne sono andati via con due pluviali, la parte terminale della grondaia che porta l’acqua a terra, di 15 metri ciascuno. In prezioso rame.

