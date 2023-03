Un ritrovo in memoria di Alice Neri, mercoledì a Modena

In occasione della festa della donna i parenti di Alice Neri invitano a un momento di raccoglimento in sua memoria. L’appuntamento è mercoledì 8 marzo a Modena, alle ore 17.30 in piazza Grande, per “rendere onore a lei e a tutte le donne”

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017