Violenza sessuale su minori in palestra, rischia il processo istruttore della Bassa

E’ iniziato in Tribunale a Modena il procedimento che potrebbe portare alla sbarra un istruttore della Bassa con la pesante accusa di violenza sessuale su minori che sarebbe avvenuta in due occasioni distinte in una palestra della Bassa.

L’uomo avrebbe molestato due ragazzine di 14 anni che con lui si allenavano.

Le due sono state ascoltate martedì in audizione protetta nel corso dell’incidente probatorio convocato dopo la denuncia che era stata presentata. Hanno raccontato che, approfittando del suo ruolo, l’uomo le avrebbe palpeggiate in modo inappropriato nel corso delle lezioni. in due momenti diversi.

Chiuso l’incidente probatorio che ha cristallizzato la testimonianza delle vittime adesso il pubblico ministero dovrà decidere se ci sono gli estremi per rinviare a giudizio l’istruttore oppure no.

