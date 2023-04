25 aprile, a Concordia festa dei fiori e della Liberazione

CONCORDIA – Come tradizione, il 25 aprile a Concordia è dedicato alla Festa della Liberazione e alla mostra mercato del florivivaismo Concordia in Fiore.

FESTA DELLA LIBERAZIONE

Il 78° anniversario della Liberazione prevede le celebrazioni istituzionali nel capoluogo e nella frazione di Vallalta. Il corteo commemorativo accompagnato dalla filarmonica cittadina Giustino Diazzi partirà alle 10.00 dal Parco Pertini, farà tappa alla Cappella dei partigiani presso il cimitero monumentale, alla presenza del parroco di Concordia, per poi dirigersi al parco Giuseppe Tanferri dove sarà svelata la stele commemorativa dedicata al partigiano e primo sindaco del dopoguerra. Il corteo concluderà in piazza Gina Borellini con gli interventi conclusivi del sindaco Luca Prandini e del presidente della sezione ANPI di Concordia Mattia Golinelli. Alle ore 16:00 celebrazione a Vallalta dove, sempre alla presenza della filarmonica Diazzi, si terrà la sfilata con la deposizione delle corone e il discorso del sindaco Prandini. Alle ore 17:30 in via Garibaldi il sindaco e la giunta comunale consegneranno copia della Costituzione ai diciottenni concordiesi per festeggiare la maggiore età e il pieno riconoscimento dello status di cittadino della Repubblica dei ragazzi e delle ragazze nati nel 2005.

CONCORDIA IN FIORE

Martedì 25 aprile, dalle ore 9:30 alle 20:00 è in programma Concordia in Fiore, la tradizionale mostra mercato del florovivaismo con esposizione e vendita di fiori, piante, prodotti per l’orto, articoli e attrezzature da giardino. A Concordia in Fiore Sarà possibile trovare tutto l’occorrente per trasformare la propria casa in un bellissimo giardino o per allestire gli spazi esterni come terrazzi, balconi e davanzali, ma anche per dare un tocco di colore agli ambienti interni. E non mancherà tutto il necessario per realizzare un bellissimo e rigoglioso orto. Il mercato si svolgerà per l’intera giornata e si snoda in un percorso che coinvolge le vie del centro storico riempendo Piazza Roma, Piazza della Repubblica, Via Mazzini, Via Garibaldi e Viale Dante nel tratto compreso tra via Mazzini e Via Garibaldi. Grande novità dell’edizione 2023 sarà il “Flower selfie” in Piazza Borellini dove troverete una splendida installazione come cornice per i vostri selfie. Sempre in Piazza Borellini, a partire dalle ore 15:30, “Tutto il bene avevamo nel cuore”, canzoni d’amore, di speranza e libertà con Marco Dieci (tastiere, chitarra e voce), Gigi Cervi (basso), Frank Coppola (batteria) e Claudio Ughetti (fisarmonica). Inoltre, a grande richiesta torna anche quest’anno in Piazza della Repubblica l’esposizione di biciclette degli antichi mestieri arricchita di nuovi esemplari. Nella precedente edizione la mostra ha riscosso molta attenzione e ringraziamo Giorgio Meschiari per la rinnovata disponibilità.

