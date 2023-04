25 aprile, a Mirandola appuntamento col corteo Anpi in Galleria del Popolo

Ecco il testo della sezione ANPI diMirandola in merito al comunicato stampa del presidente Provinciale Bulgarelli

La sezione ANPI DI MIRANDOLA condivide nella sua totalità il comunicato della Presidenza provinciale dell’ANPI di Modena.

Nello spirito di non creare nessun tipo di contromanifestazione ma, come sancito dai nostri stessi principi statutari, “di ricordare e valorizzare il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria tutelando l’onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di speculazione”, l’ANPI di Mirandola organizzerà autonomamente ciò che continua a mancare dal 2020 ma che è stato il cuore pulsante di ogni 25 aprile a partire dal 1946:il corteo commemorativo in centro storico in memoria dei caduti partigiani e in onore dei simboli della Libertà e della pace presenti nel nostro centro storico.

Saremo poi presenti al discorso del sindaco delle 10.45 per rispetto delle istituzioni democratiche e per ricordare che l’ANPI, nonostante non sia stata coinvolta ma solo informata, ricopre un ruolo, fondamentale nelle celebrazioni nel 25 aprile.

Ma come già comunicato, alle 11.00, non condividendo nella forma, nei modi e soprattutto nei contenuti l’inserimento della colonna della Libertà nelle cerimonie istituzionali del.25 aprile, non saremo presenti al suo ingresso.

Invitiamo tutti i cittadini quindi ad essere presenti il 25 aprile alle 8.45 per il corteo dell’ANPI che partirà dalla Galleria del Popolo – via Pico.

Viva la pace

Viva il 25 aprile

Viva i Partigiani