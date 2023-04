A Concordia stele commemorativa per Giuseppe Tanferri, partigiano, sindaco e presidente di Cpl

GIUSEPPE TANFERRI

Concordia, 17 Gennaio 1915 – Concordia, 9 Maggio 2007

Nato a Concordia il 17 Gennaio 1915 da una famiglia di contadini, fu protagonista della storia concordiese del secolo scorso. Cresce con la salita al potere di Mussolini e fin dall’adolescenza sceglie la resistenza al nazifascismo diventando dirigente partigiano della brigata “Remo”. Con il nome di Paride si dimostra uno dei più valorosi comandanti partigiani dell’Alta Italia.

Nel febbraio del ’45 è incarcerato e sottoposto a ripetute torture nei solai dell’Accademia militare di Modena senza mai cedere ai suoi aguzzini. Trasferito nel carcere di Mantova, riesce a fuggire promuovendo una sommossa insieme ad altri prigionieri.

Dopo la Liberazione decide di prendere parte attiva alla vita politica del paese e il 17 marzo 1946 viene eletto consigliere comunale del Pci nelle prime elezioni amministrative del dopoguerra. Il 1 aprile dello stesso anno viene nominato primo Sindaco di Concordia alla guida di una giunta socialcomunista, carica che mantiene fino al 6 dicembre 1949.

In seguito, Giuseppe Tanferri decide di entrare a far parte del sistema cooperativo. L’8 maggio 1951 diventa socio di CPL CONCORDIA e inizia a lavorare nei cantieri alla realizzazione di strade. Il 30 marzo 1952 entra nel consiglio di amministrazione e un paio di settimane dopo viene nominato vicepresidente. L’assemblea dei soci lo elegge presidente di CPL CONCORDIA il 24 aprile 1958, carica che mantiene fino al 10 aprile 1976 quando si ritira in pensione. Sotto la sua guida CPL CONCORDIA investe nei giovani e si modernizza ponendo le basi per diventare un gigante internazionale.

Giuseppe Tanferri muore a Concordia il 9 Maggio 2007.

Le vicende della sua vita sono narrate nel romanzo “L’uomo con la lanterna” curato da Fabio Emiliano Manfredi pubblicato nel 2014.

Arrestato, viene condannato a supplizi atroci, per mano dei suoi stessi concittadini, nei seminterrati dell’accademia militare di Modena. Ma nel dopoguerra, l’ex comandante Paride rinuncerà alla vendetta, anche quando gli sarebbe stata a portata di mano.

Eletto primo sindaco di Concordia, Tanferri si oppone con forza alla creazione della NATO. Diventa presidente di CPL, la storica Cooperativa di Produzione Lavoro di Concordia nata nel 1899, e vi si dedica anima e corpo. Quando la cooperativa attraverserà momenti difficili, sarà il primo a rinunciare al proprio stipendio per assicurare quello dei suoi operai.

E’ un presidente che crede nei giovani, tanto da affidare ad un ragazzo poco più che ventenne la direzione della cooperativa. Una realtà che cresce e si espande, diventando nei decenni un “gigante” internazionale: un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

La vita e la figura di Tanferri sono quelle di una terra, di un popolo, di una nazione e di una generazione di uomini eccezionali. Disposti all’estremo sacrificio per conquistare la libertà per sé e per la propria gente, Capaci di ergersi dalle rovine della guerra di fronte a difficoltà apparentemente insormontabili, per costruire il futuro e assicurare all’Italia il posto che meriterebbe e che dovrebbe stabilmente occupare. Se al posto di comando e di guida ci fossero stati e ci fossero uomini inossidabili come Giuseppe Tanferri.

Il giardino è nel luogo dove sorgeva fino al sisma del maggio 2012 la scuola primaria intitolata al partigiano concordiese “Rino Gasparini”. L’edificio scolastico fu costruito nel 1935 e durante la seconda guerra mondiale divenne sede della caserma di Concordia che ospitava la famigerata Brigata Nera “Attilio Pappalardo”, composta dai seguaci più fanatici del partito fascista. Nella notte fra il 23 e il 24 febbraio 1945 circa 200 partigiani circondano l’edificio e tentano l’assalto alla caserma riuscendo a danneggiarla senza tuttavia espugnarla. L’episodio suscitò una profonda e ammirata impressione tra la popolazione e determinò condizioni nuove incoraggiando la Resistenza e favorendo la sensazione di un progressivo avvicinarsi della vittoria sul nemico.