Aperte le iscrizioni per scuolabus, mensa e pre e post per i bimbi 0-3 a San Felice. Il Comune di San Felice ha definito i tempi e le modalità di iscrizione ai servizi scolastici 0 – 3 anni, Nido d’Infanzia, Sezione Primavera e Spazio Bambini Hakuna Matata, per l’anno educativo 2023/2024. Iscrizioni aperte dal 28 marzo al 28 aprile 2023. Sono inoltre fissate le date degli open day che si terranno nella mattinata di sabato 25 marzo (9.30-11.30) e nel pomeriggio di giovedì 13 aprile (16.30-18.30). Ribadiamo che le iscrizioni si accettano solo dal 28 marzo e non prima.